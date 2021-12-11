السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ مطروح
محافظ مطروح

انهت محافظة مطروح، اليوم السبت، استعداداتها لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ وتستمر لمدة ٤ أيام.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال. 

وشدد محافظ مطروح  على المتابعة المستمرة وجهود التوعية والدعاية اللازمة  مع الاستعدادات و التنسيق الجيد لمديرية الصحة وكل مدينة وكافة الجهات المعنية  لتذليل كافة العقبات امام اعمال الحملة حرصا على مصر خالية من مرض شلل والاطفال وسلامة أبنائنا و الاجيال القادمة من مرض شلل الاطفال.

وأوضح محافظ مطروح أن  ستنطلق الحملة  من خلال الوحدات الصحية والقوافل المتنقلة  وستصل إلى أقصى المناطق والتجمعات  لتحقيق المستهدف من الحملة مشيرا إلي  أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة  122 ألف و390 طفلا . 

 وتابع  ان الحملة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا من خلال الفرق الطبية  المتحركة من منزل الي منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة للوصول لكافة الاطفال المستهدفين بالمحافظة وتطعيمهم بالمجان.

وكانت قد انهت مديرية الصحة في مطروح، في ٤ ديسمبر ٢٠٢١ أعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقريتي الجارة وابو شروف  بمدينة سيوه  والتي أستمرت لمدة يومين حيث  تم إتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
 

وتضمنت القافلة عددا من التخصصات الطبية وهي “ الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة،  الأشعة، أنف و أذن ”  بالإضافة إلي  إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط. 
 

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