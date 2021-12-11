إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم توك توك بطنطا

أنقذ القدر اليوم السبت، 3 أشخاص بينهم سيدة ونجلتها من الموت المحقق عقب إصابتهم في حادث تصادم توك توك يسير بسرعة جنونية، واصطدامه بسيارة ملاكي، حيث تم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق كورنيش طنطا بمنطقة قحافة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبيَّن تصادم توك توك يسير بسرعة جنونية بسيدة ونجلتها واصطدامه بسيارة ملاكي بعد ذلك، مما أسفر عن إصابة 3 بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما شهدت منطقة كورنيش المرشحة بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية اليوم، إصابة سيدة صدمها توك توك أثناء سيرها على الكورنيش بسبب السرعة الزائدة، وكذلك اصطدم التوك توك بسيارة ملاكي مما أدى إلى تحطيمها، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا.