السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل منتخب مصر أمام الأردن.. «أفشة بديلًا»

أفشة
أفشة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر والأردن في دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد ياسين، محمود الونش، عمر كمال، أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين فيصل.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي. 

بينما جلس على دكة البدلاء: محمد صبحي، محمود جاد، مروان داوود، أحمد رفعت، مهند لاشين، محمد عبدالمنعم، أسامة فيصل، محمد مجدي أفشة، محمد شريف. 

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