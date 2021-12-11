الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. أبرز المحطات في حياة سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني

منذ وفاة السندريلا سعاد حسني وبين حين وآخر تثير الجدل حول حياتها خصوصا وفاتها، حيث كشف الملحن العراقي هلكوت زاهر خلال الساعات الماضية تفاصيل جديدة حول الأيام الأخيرة في حياتها في حوار تليفزيوني مع نزار الفارس.

محطات في حياة سعاد حسني

وترصد «الدستور» محطات في حياة السندريلا سعاد حسني.

  • من مواليد 26 يناير 1943، ولدت في حي بولاق بالقاهرة
  • نشأت  في عائلة فنية حيث أن والدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين، وهي الأخت العاشرة بالترتيب بين ستة عشر أخاً وأختاً معظمهم غير أشقّاء، وأشهرهم كانت الفنانة نجاة الصغيرة.
  • عملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي.
  • رشحها الخميسي للمشاركة في مسرحية "هاملت" وكان سببا في معرفتها بالمخرج هنري بركات، الذي تحمس لموهبتها وراهن عليها في فيلم بعنوان "حسن ونعيمة" أمام المطرب محرم فؤاد عام 1959.
  • تألقت في فنها وأصبحت أيقونة الموضة.
  • حصلت على جوائز عديدة عن أفلام «الحب الذي كان»، و«غروب وشروق».
  • رصيدها الفني 91 فيلماً.
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  • تم اختيار 8 أفلام لها ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصري عبر التاريخ.
  • أبرز أفلامها: (صغيرة على الحب، غروب وشروق، شفيقة ومتولى، الزوجة الثانية، أين عقلي، الكرنك، أميرة حبي أنا، خلى بالك من زوزو، القادسية، غريب في بيتي، حب في الزنزانة، نادية، الحب الضائع، شباب مجنون جدًا، الزواج على الطريقة الحديثة).
  • كان لمسلسل «هو وهي» صدى واسع وحقق نجاحا كبيرا.
  • آخر أعمالها «الراعي والنساء» عام 1991
  • أصيبت بشلل في وجهها والتهاب فيروسي في العصب السابع كما عانت من تآكل في الفقرتين العنق والقطنية.
  • أثارت حادثة وفاتها جدلا واسعا حتى الآن، حيث توفيت إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001.
الملحن العراقي هلكوت زاهر السندريلا الفنانه سعاد حسني عبد الرحمن الخميسي أميرة حبي أنا وفاة سعاد حسني سعاد حسني

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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