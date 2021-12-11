بعد تصدرها التريند.. أبرز المحطات في حياة سعاد حسني

منذ وفاة السندريلا سعاد حسني وبين حين وآخر تثير الجدل حول حياتها خصوصا وفاتها، حيث كشف الملحن العراقي هلكوت زاهر خلال الساعات الماضية تفاصيل جديدة حول الأيام الأخيرة في حياتها في حوار تليفزيوني مع نزار الفارس.

محطات في حياة سعاد حسني

وترصد «الدستور» محطات في حياة السندريلا سعاد حسني.

من مواليد 26 يناير 1943، ولدت في حي بولاق بالقاهرة

نشأت في عائلة فنية حيث أن والدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين، وهي الأخت العاشرة بالترتيب بين ستة عشر أخاً وأختاً معظمهم غير أشقّاء، وأشهرهم كانت الفنانة نجاة الصغيرة.

عملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي.

رشحها الخميسي للمشاركة في مسرحية "هاملت" وكان سببا في معرفتها بالمخرج هنري بركات، الذي تحمس لموهبتها وراهن عليها في فيلم بعنوان "حسن ونعيمة" أمام المطرب محرم فؤاد عام 1959.

تألقت في فنها وأصبحت أيقونة الموضة.

حصلت على جوائز عديدة عن أفلام «الحب الذي كان»، و«غروب وشروق».

رصيدها الفني 91 فيلماً.