السبت 11 ديسمبر 2021
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اقتصاد

«القاهرة للاستثمار الصناعي»: مدينة الروبيكي تجعل مصر مركزا لتصنيع الجلود

محمود محرز
محمود محرز

أكد محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي المسؤولة عن إدارة مدينة الروبيكي، أن مدينة الجلود تعد واحدة من أهم المدن الصناعية المتخصصة والتي تستهدف جعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع الجلود.
واطلع محرز وفدي دولتي أوغندا وتنزانيا، خلال زيارتهما لمدينة الروبيكي، اليوم، على آخر تطورات والمستجدات الإنشائية والتنظيمة لمدينة الجلود.

وقال محرز - في تصريح اليوم - إن الزيارة استهدفت الاستفادة من التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والصناعات الجلدية وإمكانيات نقل هذه الخبرات والاستفادة منها بدولتي أوغندا وتنزانيا.
واستعرض خطة الدولة وجهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية وتطوير قطاع دباغة وصناعة وتسويق الجلود في مصر من خلال إنشاء مدينة عالمية لصناعة الجلود بالروبيكي تتضمن كافة مراحل صناعة المنتجات الجلدية، مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية الكبيرة في مجال صناعة الجلود لدول القارة الإفريقية.

وأضاف أن الدولة وفرت التمويل اللازم للانتهاء من المشروع وتوفير كافة الخدمات به حيث تم إتاحة تمويل إجمالي للمشروع بمراحله الثلاثة وصل إلي 7.2 مليار جنيه منها 2.5 ملیار للمرحلة الأولى و1.8 مليار لمحطات المشروع والمرحلة الثانية و2.9 ملیار للمرحلة الثالثة ( منطقة المائة مصنع ) كما تم إنشاء مصانع الغراء لعدد 65 مستثمرا منتقلين من مجري العيون وجاري تسليم الوحدات حاليا بالمرحلة الثانية بتكلفة تقديرية 275 مليون جنيه وتم إتاحة تمویل قدره 300 مليون جنيه لاستكمال المدابغ لعدد 101 مستثمر منتقلين من مجري العيون.من جانبهم أشاد أعضاء الوفد الأوغندي بحجم الإنجازات الموجودة في مجال دباغة وصناعة الجلود في مصر، معربين عن تطلعهم لنقل هذه التجربة الناجحة لدولهم والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الصدد.
وقد تضمنت الزيارة جولة ميدانية لمدبغتين ومنطقة المائة مصنع كاملة والوقوف على حجم الإنشاءات.

الجلود المدن الصناعية تصنيع الجلود تنزانيا اوغندا أوغندا وتنزانيا

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