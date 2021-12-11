السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«لعقل منظم».. 5 أنشطة تجدد روتينك اليومي بعد ساعات العمل

روتينك اليومي
روتينك اليومي

بعد يوم شاق من العمل، يجب أن يكون لك روتنين يومي تقوم به تمامًا مثل روتين الصباح، ومن الجيد أن يكون لديك روتين مسائي منظم أيضًا، وهناك بعض الأنشطة والعادات التي تمنحك عقلًا أكثر وضوحًا، مما يؤثر بشكل إيجابي على حياتك، لذا يجب عليك القيام بمجموعة من الأنشطة بشكل يومي بعد الساعة السادسة مساءَ، ووفقًا لموقع «indianexpress» نرصد أبرز تلك الأنشطة.

القراءة 

تخصيص ساعة لقراءة بعض الصفحات من كتاب أو رواية، سيساعدك على التخلص من التوتر وبناء خيالك ويعمل هذا على الحد من الاكتئاب وتغيير نظرتك إلى العالم من حولك، واكتسابك الكثير من المعلومات الهامة التي قد تفيد سير حياتك بشكل أفضل.

العمل في مشروع شخصي

إذا كنت تحب الرسم أو الطهي، خذ بعض الوقت لمتابعة هوايتك المفضلة، وهذا يؤثر بشكل جيد على سلامتك، فقد تكون جيدًا في ذلك لدرجة أنه يمكن أن يكون مصدر دخل جانبي لك.

الرقص أو التمرين

بعد جلوسك طوال اليوم، اذهب إلى فصل الرقص أو اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وسوف تشعر أنك بحالة جيدة ولياقة كذلك، والرقص أيضًا يقلل من الاكتئاب.

التواصل مع الأصدقاء أو العائلة

قم بإجراء مكالمة هاتفية كل يوم مع صديق مختلف أو أحد أفراد الأسرة، ولست مضطرًا للتحدث لساعات، يكفي فقط 5-10 دقائق حول أحوالهم.

انضم إلى دورة أو لغة

إذا كان بإمكانك تسجيل نفسك بعد ذلك في دورة تدريبية أو لغة جديدة، أو أي شيء يضيف قيمة إلى حياتك وسيرتك الذاتية، ويمكنك تطبيقها في مكان آخر وحتى كسب المزيد من المال إذا كنت تستطيع إتقانها.

- اقرأ - العمل في مشروع شخصي ابرز تلك الأنشطة روتين مسائي روتين الصباح يوم شاق من العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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