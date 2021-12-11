الاجتماع الشهري للأنبا سيداروس ومجمع آباء كهنة عزبة النخل

قبيل احتفالات عيد الميلاد

شهدت كنائس عزبة النخل عددًا من الفعاليات قبيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ ترأس الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء كهنة كنائس عزبة النخل، في كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بعزبة النخل.

وأعقبه الاجتماع الشهري، الذي تناول عددًا من الموضوعات تحت عنوان "أساسيات خدمة أخوة الرب"، وقد ألقى نيافته كلمة بعنوان (الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ) ، ثم تمت مناقشة عدد من الأمور الرعوية والإدارية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذة الايام صوم الميلاد المجيد والذي أستمر لمده43 يومًا تنتهي بليله عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل.

ويمثل عيد الميلاد المجيد هو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل عيد الميلاد المجيد تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

وفي سياق أخر، تخلل اجتماع العبادة والشَّركة، الذي تنظِّمه اللجنة المُختصَّة في كُليَّة اللاهوت الإنجيليو، بقيادة القس جون سامي، راعي الكليَّة، لأسرة الكُليَّة من الأساتذة والموظَّفين والعاملين، في الـ chapel حيث شارك في الاجتماع عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت أساتذة وطُلاَّب الكُليَّة.

وقادَت فترة التَّسبيح الأخت شيرين صلاح، حيث تناولت القراءات الكتابيَّة واشترك المتعبِّدون في التَّسبيح: "خُذني بقُرب قلبكَ + نفسي بتغنيلك + أحلى ما في حياتي إنتَ + رسالةً أعطيتني".

وقدَّم القس أمير اسحق رسالة الكلمة بعنوان "ظلُّك، يشفي أمْ يشقي؟" مُستندًا إلى (أعمال 3، 5)، مُبيِّنًا ما لكلِّ إنسان من تأثير مقصود، وتأثير آخَر غير مقصود، والثَّاني دائمًا أكثر وأقوى تأثيرًا من الأول فالمسيح يدعونا أن نكون شهودًا أمناء بالإقناع (تأثير مقصود)، وبالإشعاع (تأثير غير مقصود).

مُعطيًّا عدَّة نماذج كتابيَّة عن التأثيرَيْن: مِن عمل المسيح، ممَّا عمِلت المرأة ذات الفلسين، مِن عمل بطرس، من عمل استفانوس. مُشدِّدًا على حياة التَّدقيق في كلِّ قولٍ وفعلٍ ورَدِّ فعلٍ، حتى نكون سبب بركة وشِفاء لكلِّ من يأتي ظلُّنا عليهم، ولا نكون سبب شَقاء لهم.

قاد الحضور في صلاة خاصَّة د. ق. ثروت وهيب مِن أجل: تعزية أسرة المهندس عماد توماس لانتقال أخيه، وإتمام شفاء د. ق. هاني حنَّا بسبب إصابة يده.