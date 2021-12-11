وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور 4 معارض صناعية هندسية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برعاية الدكتور هشام سعودي ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى زيارة إلى منتدى معارض MACTECH وHANDLING EXPO و EARTH MOVING و AIRTECH المنعقد في الفترة من ٩ - ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة كبرى شركات الماكينات ومعدات تشكيل المعادن وماكينات CNC والعدد ومعدات اللحام والقطع والروافع والاوناش ومعدات المناولة والمخازن والمعدات الثقيلة والحفارات واللوادر وماكينات التعبئة والتغليف وتكنولوجيا ضواغط ومجففات الهواء والطلمبات ومستلزماتها، كما شملت اجنحة العارضين جهات ومراكز بحثية وعلمية وهيئات حكومية متعددة وبنوك.

وقام وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية بجولة حرة داخل أجنحة العارضين من الشركات المتخصصة في المجالات الهندسية والصناعية، وتضم أجنحة العارضين المستجدات والتطورات في عالم الهندسة والصناعة والتكنولوجيا، وتم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العارضة.

كما شارك أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية في الندوات التي تم تنظيمها في اليوم الثاني من أيام المعارض وتضمنت ندوة عن "أهمية حماية الحقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع".

من جانب آخر صرح الدكتور حســـن لطفــى أن هده الدورة من المعارض المتخصصة في مجالات الصناعات الهندسية ضمت ٢٠٠ شركة وطنية وإقليمية وعالمية، وأضاف أن الصناعات الهندسية من أهم القطاعات الانتاجية التي تدعم الاقتصاد القومي وتوفر متطلبات واحتياجات الاسوق المحلية وتدعم الصادرات المصرية من المنتجات الهندسية الى الاسواق الاقليمية والدولية.

وفي ختام الزيارة التي امتدت حتى الساعة السابعة مساءً تقدم الدكتور حســن لطفــى- رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية بالشكر والتقدير الى المسئولين بمنتدى ومعارض MACTECH وHANDLING EXPO و EARTH MOVING و AIRTECH على التعاون مع النقابة في تنظيم الزيارة كما تقدم لهم بالتهنئة على نجاح تنظيم المعارض والمنتدى.