السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة متهم بالنصب والاحتيال

ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة متهم بالنصب والاحتيال بالإسكندرية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين) بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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