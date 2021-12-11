السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 2 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "أحدهما متواجد بإحدى الدول"، مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد"، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه.

 

 

وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاموال العامة الإدارة العامة الجريمة المنظمة حوالات بريدية العملة الاجنبية

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