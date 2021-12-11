السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 117 مخالفة في حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

المخابز
المخابز

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 117 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة، لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والبترولية، من أجل رفع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات التي شنتها إدارة تموين سما لوط شمال المحافظ ضبط وتحرير 117 مخالفة تموينية، من بينها 109 مخالفة للمخابز البلدية، جاءت علي النحو التالي 19 محضر خبز ناقص الوزن و12 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6 عدم وجود ميزان و2  عدم وجود سجل زيارات و23 عدم نظافة ادوات العجن ، و14 عدم إعطاء بون صرف و37 عدم وجود لوحة إعلان و4 محاضر توقف عن الإنتاج 

وفي مجال المرور علي الأسواق تم ضبط وتحرير 8 مخالفات ومحاضر ذبح خارج السلخانة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفات ومرتكبيها علي النيابة العامة للتحقيق فيها 

وأوضح وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لكافة المعروضات على المواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط بالإضافة لمتابعة الحالة العامة لجودة السلع المعروضة للتأكد من مدي صلاحيتها.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بجميع مراكز المحافظة من خلال الإدارات التموينية بصفة يومية بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين مشيرا إلى استمرار هذه الحملات.

المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
تموين المنيا تحرير مخالفات تموينية متنوعة حملات رقابية علي المخابز البلدية والأسواق الدكتور محمود يوسف اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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