تصريحات نارية من شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، حوارها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب أزمتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب، ووقوع الطلاق بعد مشكلات وأزمات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأطلقت فيها تصريحات نارية نرصدها في النقاط التالية:

تصريحات شيرين عبدالوهاب

أنا اللي غيرت الوسط الفني مش الوسط اللي غيرني "عملت موضة العفوية".

اتعلمت من كل موقف حاجة ولم تمر دون أن أتعلم.

العودة إلى حسام حبيب معجزة من عند الله وكل ما قيل في هذا الأمر كذب.

لا مفر من العودة لحسام أو وجود مفاوضات للعودة وفقًا لما قاله والده.

والدة حسام حبيب هي من كتبت أحد المنشورات على السوشيال ميديا في صيغة "دعاء".

ما بدي ابن أمه بدي رجال ولا أريد أن أحكي عنه من جديد "هو الحيلة الدلوعة عاوز كلمته مسموعة".

اضحكوا عليا وقولوا لي إن السنوات الماضية كانوا حلوين بدل ما اتجنن.

مافيش حد يتيم وربنا موجود وساترها معانا وينصر العدل.

أنا حلوة وقوية ولو قدرت أطلع للناس وشكلي كده "حليقة الرأس" اعتبري نفسي خفيت.

حلقت شعري من شدة التعنيف النفسي اللي تعرضت له خلال الفترة اللي فاتت.

مين قال إن ما حاولتش انتحر وعملت كل حاجة تخليني ممكن أموت لكن ربنا مش عاوزني أموت دلوقتي.

قلبي حاليا على الأم اللي عاوزة تربي بناتها وكفاية ذل.. أنا ذليت الجمهور معايا الفترة الأخيرة، مين أنا علشان أذل الجماهير وأنا لو شادية في معبودة الجماهير مش هذل الجمهور بالشكل ده.

الأغاني الجديدة اللي قدرت أسجلها وأطلع بها رزق من الله.

أنا هعمل 3 أفلام بالسنة وده التارجت بتاعي وفي رمضان هعمل مسلسل فانتازي ولما شوفت شريهان رمضان اللي فات لومت عليها.

تعودت أن أحلم على قدي ووفق خطة ولا أستطيع أن أقول تواريخ وهو الفرق بيني وبين "الأستاذ".

في الشغل أنا سوبر هيرو ولكن على المستوى الشخصي مازالت متأثرة.

أنا ست الستات لكن دلوقتي دمي متعكر ومحتاجة نفسيتي ترتاح علشان أريح الناس ودمي ولحمي للجمهور.

نفسي أغطي البردانين في الشتاء والأطفال المحتاجين للبن.. لكن على المستوى المادي أنا شحاته أنا محتاجة معونة من الأمم المتحدة.

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