إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات بعد زوال الشبورة

أعلنت منذ قليل، الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق الإسكندرية الصحراوي، بعد زوال الشبورة، ووضوح الرؤية أمام حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة للمرور، باتخاذ كافة الإجراءات، وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة، تزامناً مع ما تشهده الفترة الحالية من تكون الشبورة المائية الكثيفة، على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، خاصة خلال الساعات الأولى من صباح باكر، والتى تتسبب فى إنعدام الرؤية، وذلك حرصا على سلامة قائدى السيارات.

ووجهت الإدارة، عدة إرشادات توعية لقائدي السيارات، خلال الشبورة وهي: استخدم الأنوار الخافتة «الضوء المنخفض»، وليس الأنوار المبهرة «الضوء العالي»، لكون الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر، ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة، كما يعتقد البعض.

كما نصحت الإدارة، باستخدام الأنوار التحذيرية «الانتظار»، حتى تكون مرئياً للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة، مع ضرورة السير بسرعة بطيئة أثناء الشبورة، والحفاظ على المسافة التى بينك وبين سيارتك، وتجنب تغيير وضع السير، إلا عند الضرورة القصوى.