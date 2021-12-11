فنانات حلقن شعرهن «زيرو» قبل شرين عبدالوهاب

لم تكن الفنانة شرين عبدالوهاب النجمة الأولي التي تجرأت على حلق شعرها زيرو، بل هناك فنانين آخرين فعلوا ذلك، منهم الفنانة زينت غريب، والفنانة السورية جينا عنيد، والفنانة بشرة.

وصدمت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها بحلق شعرها بالكامل أثناء تقديمها حفله في أبو ظبي حاليًا لتقول لجمهورها أثناء الحفلة:" أنا كده فوقت".

وترصد"الدستور" مجموعة من نجوم الفن الذين قاموا بحلق شعرهم علي الزيرو، وعلى رأسهم شرين عبدالوهاب.

الفنانة شرين عبدالوهاب

صدمت النجمة شيرين عبدالوهاب جمهورها منذ قليل، عندما ظهرت بإطلالة جريئة لها وهي حالقة شعرها بالكامل، معبرة عن مدى سعادتها بذلك، وتوجهت برسالة لجمهورها عند صعودها على خشبة مسرح أبو ظبي أثناء بداية حفلتها قائلة:"أنا كده فوقت".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا فديو لها، وهي توجهه رسالة قائلة: "أنا جامده متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، ياعمري يا حياتي بموت فيكو".



الفنانة السورية جينا عنيد

حلقت الفنانة السورية جينا عنيد شعرها بالكامل، فكانت خطوة جريئة منها، وظهرت وهي تبكي أثناء قص شعرها بالكامل من خلال الصور التي نشرتها، والسبب وراء ذلك الدور الذي تشارك به في مسلسل "خاتون".



الفنانة بشرى

كما ظهرت الفنانة بشرى ضيفة علي برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامية الدكتور عمرو الليثي

وأثناء الحوار بينهم سألها دكتور عمرو عن بعض المواقف التي مرت بها والرجوع بالذاكرة "فلاش باك".

قال دكتور عمرو: "فاكرة المشهد اللي حلقتي فيه شعرك على الزيرو"، لترد بشرى قائلة: "هو دا مشهد حقيقي، مرتين حلقت شعري، المرة الأولى لما كنت في الكويت ودا كان عقاب ليا أنا وبنت خالتي، وأعتقد نطينا لبلكونة الجيران علشان نلعب معاهم، جوز خالتي معحبهوش الحال فحلقنا على الزيرو".

وأضافت: "تاني مرة حلقت شعري زيرو علشان يتقل"، قائلة: "زيرو زي هشام سليم في ليالي الحلمية".



زينب غريب

ومن ضمن الفنانين الذين قاموا بحلق شعرهم زيرو هي الفنانة زينب غريب، حيث كانت تواجه حالة من الكاءبة بعد أن منعها والدها من التمثيل، رغم الأدوار التي عرضت عليها عقب نجحها الكبير في مسلسل ١٠٠ وش، وسجن النسا، وخلال تواجدها داخل برنامج "Gossips"، قالت إن والدها طلب منها التوقف عن التمثيل بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ‏‏"سجن النسا" فطلبت منه أن تكمل المسلسل، وبالفعل توقفت عن التمثيل بعد انتهاء المسلسل، فدخلت في حالة من الكاءبة.

ولفت الفنانة زينب غريب أنها وافقت علي طلب والدها وتركت التمثيل لأنها فتاة، دخلت غرفتها وقامت بحلق شعرها بالكامل، لتخرج من غرفتها قائلة لوالدها: "لو أنا الناس ‏هتتعامل معايا على إني بنت بمثل فده هيأذيني، أنا عندي استعداد أمثل كده لو ده هيرضيك"، وبعد أن شاهدها والدها بذلك المنظر وافق على الفور على استكمال رغبتها بالتمثيل وحزن كثيرًا لكنها وعدته باختيار أدوار مناسبة.