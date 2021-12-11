حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 11 ديسمبر 2021

قدم خبراء علم الفلك بموقع "glamour" حظك اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل.. لا تضغط على نفسك

عليك الاستفادة من المصادر من حولك، مع تحدي نفسك من أجل تحقيق الهدف، والاستماع إلى صوتك الداخلي.

يمكن للآخرين توجيهك في اتجاه معين أو تحفيزك، ولكن أنت فقط من يمكنه القيام بالرحلة الداخلية، لذا اجعلها مفيدة ومثمرة لحياتك المقبلة.

لا تضغط على نفسك، من أجل الارتقاء إلى منصب يتسبب في إجهادك الذهني والعاطفي أيضًا، الأمر الذي يؤثر على حياتك المهنية.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد

برج الثور.. يجب أن تثق في الآخرين

يعتبر هذا الأسبوع جيدًا للعمل على بناءً شخصيتك وزيادة الثقة بالنفس، لذا انطلق في حديثك في العلاقات مع الآخرين.

يمكن أن يكون النقاش حول التفاصيل الأعمق والأدق منهجك في هذه الفترة، بالإضافة إلى تحسين علاقتك بشخص معين إلى منطقة جديدة وأكثر حميمية.

يجب أن تثق في البعض، فأنت بحاجة إلى مساعدة الآخرين في تحقيق أهدافك العملية والعاطفية ايضًا.

من مشاهير هذا البرج البتشينو

برج الجوزاء.. حياتك العاطفية تحتاج للاستقرار

هذا الأسبوع تختلط مجموعة من المحادثات التي توسع العقل مع المزيد من الوهم الضبابي، الأمر الذي يؤثر على حياتك العاطفية.

ينصح الخبراء عدم الخلط بين الحياة العملية والعاطفية، حتى لا تخسر الاثنين، حيث يتوجب عليك البوح بمشاعرك.

لا تتوقع أن يسير الآخرون في طريقك ؛ بدلاً من ذلك احترم طريقتهم طالما أنها أيضًا يحترمون طريق نجاحك.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة

برج السرطان.. احذر من طعامك

تشعر خلال هذه الفترة ببعض المشاكل الصحية التي تؤثر على وتيرة عملك، كما أن حياتك العاطفية شوبها بعض المشكلات التي قد تؤدي للنهاية إلى الانفصال.

ويحذر الخبراء من الإفراط في تناول الأطعمة التي تساهم في إلحاق الضرر بجسمك، الأمر الذي يؤثر بالسلب على حياتك المهنية.

من مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب

الأسد.. تأكد من عدم المبالغة في الوعود

يعاني مولود برج الأسد على الصعيد المهني بعض التعثرات التي تتسبب في عرقلة تحقيق الأهداف.

وقد يكون تجنيد شريكك أو صديقك أكثر صعوبة حيث قد لا تتمكن من الموافقة على عدم الموافقة في الحصول على المساعدة.

تأكد من عدم المبالغة في الوعود بما قد تكون مرهقًا جدًا بحيث لا يمكنك تحقيقه، فكلما زادت وضوح توقعاتك، كان ذلك أفضل.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة

برج العذراء.. يمكنك أن تكون مرحًا

ابدأ الأسبوع بالتجول في المدينة من خلال المهمات أو الأنشطة الاجتماعية، خطط لموعد خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تبلغ قمم السعادة.

احتضن أي نشاط تستمتع به في النهاية، فإذا كنت تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فتأكد من الاستمتاع بها، حيث يمكنك أن تكون مرحًا مع الحفاظ على احترامك.

من مشاهير هذا البرج كيت وينلست

برج الميزان.. أهتم بصحتك

تابع عملك أو واجباتك، تحقق مرة أخرى من التزاماتك حيث قد يكون هناك بعض سوء الفهم حول هذه المنطقة، التي تؤثر على دخلك فيما بعد.

عليك الاهتمام بصحتك قدر الإمكان من خلال تجنب الاطعمة الدسمة والغنية بالدهون، تحسبًا للوقوع فريسة للأمراض.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي

برج العقرب.. أنت في أقصى درجات شدتك

هذا الأسبوع، تصرف بناءً على أفكارك أو شارك في حديثك لأنك وراءك الدافع، لذلك لا تدع الطقس الشتوي يبطئك في تحقيق أهدافك العملية.

دافع عن نفسك إذا احتجت إلى ذلك وتعامل مع أي شيء يحتاج إلى نهج حازم، فأنت في أقصى درجات شدتك.

قم بإنشاء قائمة بالأولويات وركز على الأولويات الأكبر بدلاً من قضاء الوقت في الصغيرة.

من مشاهير هذا البرج جاستين بيبر

برج القوس.. خد اجازة

عليك التفكير في التنزه قليلًا والحصول على إجازة لإراحة عقلك من التفكير.

كما تحتاج الحصول على الدعم الأسري، وذلك من خلال قضاء بعض الأوقات، وتبادل الأحاديث الأسرية.

إذا كان يتعارض مع توقعات الأسرة أو واجباتها، قد تحتاج إلى فعل القليل من كلا الأمرين والتحلي بالمرونة.

من مشاهير هذا البرج بيكيه

برج الجدي.. قدم الهدايا

يوفرموسم الشتاء الكثير من الامتيازات لمولود برج الجدي، فهو موسم تجديد الطاقات.

خذ الوقت الكافي للعثور على أهدافك والعمل على تحقيقها خلا الفترة القادمة، كما أن عليك تقديم بعض الهدايا والإمتيازات للمقربين إليك.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفبق

برج الدلو.. ممارسة الرياضة

إنه أسبوع جيد لتقديم يد المساعدة، ربما من خلال حدث خيري أو المشاركة في بعض الاحتفالات الخاصة بذوي القدرات الخاصة.

إذا كنت تريد أن تبدأ شيئًا ما بنفسك، فاحرص على ممارسة الرياضة للحصول على جسم رشيق ومتزن.

من مشاهير هذا البرج شريهان

برج الحوت.. حافظ على الروح المعنوية

حياتك المهنية وشخصيتك العامة هي عناوين الأخبار لهذا الموسم بالنسبة للأخرين؛ ومع ذلك فالرغبة في الخصوصية تسيطر على عقلك.

خصص وقتًا لتكون حرًا ومنفتحًا حتى تتمكن من الظهور في العمل بالطاقة التي تحتاجها في فصل الشتاء، وحافظ على الروح المعنوية وكذلك روح الدعابة لديك.

من مشاهير هذا البرج وائل كافوري