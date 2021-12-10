براتب يصل لـ1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد الفنادق الشهيرة، براتب يصل إلى 1500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 15 موظف أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للذكور، وبراتب 1200 جنيه.

كما تشمل الوظائف، 8 موظف إشراف داخلي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين، وبراتب 1200 جنيه.

كما يحتاج الفندق، 7 مضيف «مقدم أغذية ومشروبات»، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين، وبراتب 1200 جنيه.

كما تتضمن الوظائف، 15 طباخ، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل سياحة وفنادق، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للذكور، وبراتب 1400 جنيه.



وتشمل الوظائف، 2 فنيين سباكة، وكهربائي غلايات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للذكور، وبراتب 1500 جنيه.

كما يطلب الفندق، 12 عامل استيوارد، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للذكور، وبراتب 1200 جنيه، بالإضافة إلى 8 عامل زراعة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، للذكور، وبراتب 1200 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التواصل مع مديرية القوى العاملة بأسوان.