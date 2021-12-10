السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب يصل لـ1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد الفنادق الشهيرة، براتب يصل إلى 1500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 15 موظف أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة،  وذلك للذكور، وبراتب 1200 جنيه.

كما تشمل الوظائف، 8 موظف إشراف داخلي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين، وبراتب 1200 جنيه.

كما يحتاج الفندق، 7 مضيف «مقدم أغذية ومشروبات»، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين، وبراتب 1200 جنيه.

كما تتضمن الوظائف، 15 طباخ، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل سياحة وفنادق، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للذكور، وبراتب 1400 جنيه.

وتشمل الوظائف، 2 فنيين سباكة، وكهربائي غلايات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للذكور، وبراتب 1500 جنيه.

كما يطلب الفندق، 12 عامل استيوارد، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك للذكور، وبراتب 1200 جنيه، بالإضافة إلى 8 عامل زراعة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، للذكور، وبراتب 1200 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التواصل مع مديرية القوى العاملة بأسوان.

مديرية القوى العاملة بأسوان عامل زراعة عامل استيوارد فنيين سباكة كهربائي غلايات طباخ مضيف موظف إشراف داخلي موظف أمن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

لا تستهينوا بالخطر.. أطباء يكشفون لـ«الدستور»: أين نحن من «كورونا» الآن؟

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مركز حقوقى يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى لصيادين والاستيلاء على مركبها

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

لافروف يلغى زيارته لإسرائيل