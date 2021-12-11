السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

89 رغيف سنويا.. 11 معلومة عن إنتاج الخبز البلدي المدعم

الخبز البلدي
الخبز البلدي

تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير رغيف الخبز للمواطنين على البطاقات التموينية من خلال عدد من النقاط الرئيسية والمعلومات، بدءا من توفير الأقماح إلى الطحن وإنتاج الدقيق والخبز في المخابز وفاتورة الدعم.

وترصد "الدستور" هذه المحاور وأبرزها: 

- توفير الأقماح المستوردة بواقع 5 ملايين ونصف مليون طن من عدة مناشئ مختلفة أبرزها دول روسيا وفرنسا وأمريكا وأوكرانيا ودول البحر الأسود وغير ذلك.

- الاستعدادات لموسم تسويق الأقماح المحلية سنويا في منتصف شهر أبريل المقبل وحتى منتصف شهر يوليو المقبل وتوفير وزارة المالية مخصصات مالية تتجاوز الـ17 مليار جنيه لشراء الأقماح من المنتجين والموردين. 

- حجم الاستهلاك من الأقماح بلغت نحو 10 ملايين طن من القمح يتم استهلاكها سنويا

- ارتفعت السعات التخزينية لصوامع القمح لترتفع لاستيعاب من 1.4 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن قدرة تخزينية في الصوامع خلال السبع سنوات لتقليل الفاقد والهادر في الاقماح بنسبة 15%.

-إجمالي عدد المخابز البلدية قرابة الـ30 ألف مخبز منتشر على مستوي المحافظات تقوم بإنتاج 89 مليار رغيف سنويا.

- الدولة تدعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه  سنويا  

- مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر ونصف.

- يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين.

- انتاج مايقرب من 89 مليار رغيف سنويا 

- يستفيد المواطن على البطاقة التموينية بمتوسط 5 أرغفة يوميا و150 رغيف شهريا.

-تقوم عدد من المخابز البلدية بإنتاج الخبز البلدي من خلال منظومة الخبز الجديدة بتحويل المخابز التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي في المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي.

وزارة التموين معلومات مخابز الأقماح المخابز البلدية إنتاج الخبز

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