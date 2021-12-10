الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الموجة الرابعة للجائحة.


وقال عبدالغفار لـ "الدستور" إن مصر في المنطقة الآمنة، حيث نشهد انخفاضًا في الحالات المترددة على المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن نسبة إشغال الأسرّة العادية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بلغت نحو 17%، في حين بلغت نسب إشغال العناية المركزة 55%، كما بلغت نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي نحو 38%.

الصحة الوضع الوبائى فيروس كورونا الموجة الرابعة الحالات المترددة المستشفيات نسبة إشغال نسب اشغال

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