«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الموجة الرابعة للجائحة.



وقال عبدالغفار لـ "الدستور" إن مصر في المنطقة الآمنة، حيث نشهد انخفاضًا في الحالات المترددة على المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن نسبة إشغال الأسرّة العادية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بلغت نحو 17%، في حين بلغت نسب إشغال العناية المركزة 55%، كما بلغت نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي نحو 38%.