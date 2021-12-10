السعودية والبحرين تؤكدان دعم المرحلة الانتقالية بالسودان وسحب المرتزقة من ليبيا

أعلن بيان سعودي بحريني مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار وعلى دعم أطراف المرحلة الانتقالية في السودان وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى البحرين في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية يقوم بها، وكان باستقباله بمطار قاعدة الصخير الجوية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع جلالة ملك البحرين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

21 طلقة ترحيبًا بولي العهد

وأضاف التقرير أنه أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بولي العهد.

واستعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى، الخميس، العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان المجلس التنسيقي «السعودي - البحريني» عقد قبيل وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي كان بدأ يوم الثلاثاء الماضي زيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

أهمية العلاقة بين البلدين

كما زار لاحقا الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

والأربعاء وصل الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، في استكمال لجولته الخليجية، وترأس في الدوحة مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري.

يذكر أن هذه الجولة تستبق قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.