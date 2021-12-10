بحوزته مواد كيميائية.. شرطة هامبورج الألمانية تحبط هجومًا إرهابيًا

أعلنت شرطة هامبورج، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم مزمع لإرهابي، حسبما أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية.

وقالت "دير شبيجل"، إن الشرطة عثرت بحوزة المتهم على مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

واعتقلت الشرطة في مدينة هامبورج، شمالي ألمانيا، شخصا يشتبه في أنه متطرف تابع لجماعات الإسلام السياسي، كان يخطط لتنفيذ هجوم.

وقالت مجلة «دير شبيجل» الأسبوعية التي يقع مقرها في هامبورج، إن شابا يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية ويبلغ من العمر 20 عاما، تم احتجازه في أغسطس الماضي، بعد محاولته شراء سلاح وقنبلة يدوية عبر الإنترنت.

ولم تؤكد الشرطة بعد تفاصيل التقرير، مكتفية بالقول إنها ألقت القبض على الشاب لانتهاكه قوانين مراقبة الأسلحة النارية.

وقالت "دير شبيجل" كذلك إن الشرطة عثرت بحوزة الرجل على مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

تهديدات محتملة بالقتل

وفي سياق منفصل، بدأ مكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا شرق ألمانيا تحقيقًا الأربعاء الماضي، في تهديدات محتملة بالقتل وجهت إلى رئيس حكومة الولاية، ميشائيل كريتشمر، المنتمي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وأعلن مكتب المدعي العام ومكتب الشرطة الجنائية في ساكسونيا أن هناك اشتباهاً في ارتكاب جريمة جنائية، بناءً على تقرير تلفزيوني للقناة الثانية الألمانية «زد دي إف».

وأضاف، أنه سيتم النظر في الادعاءات المعنية "والبدء في إجراءات التحقيق الأولى".

من جهته، أدان مارتين دوليج، نائب كريتشمر، التهديدات بشدة، قائلا: «إذا لم يكن الأمر مجرد تعبير عن فانتازيا، وتواعد أشخاص للقاء من أجل تنفيذ هجوم، فإن الأمر يتخطى بذلك كل الحدود».

وأضاف دوليج: «ستتحول الكراهية اللفظية إلى عنف جسدي ولا يمكننا أن ننتظر ذلك، إنها مهمة وطنية أن نواجه التطرف المتزايد وأن نضع له، على صعيد السياسة الداخلية، إشارة واضحة للتوقف».

كما قال رالف شرايبر، المتحدث باسم حكومة ولاية ساكسونيا، إن إجراءات تأمين كريتشمر قد تم تعديلها لمناسبة الوضع.

يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، قام من يتوقع أنهم متطرفون يمينيون بمسيرة أمام منزل وزيرة الشؤون الاجتماعية في ساكسونيا، بيترا كوبنيج، حاملين مشاعل، ورددوا هتافات بصوت عال.

ويقول شرايبر، إنه تجري مراجعة إجراءات تأمين أعضاء مجلس وزراء ساكسونيا.