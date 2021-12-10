الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى كوريا الجنوبية يستقبل الوفد المشارك بمنتدى حلف التعاونى الدولى

سفيرنا في كوريا الجنوبية
سفيرنا في كوريا الجنوبية يستقبل الوفد المصري

استقبل الدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدي كوريا الجنوبية، بمقر البعثة المصرية بسول الوفد المصري المشارك في فعاليات المنتدى الثالث والثلاثون للحلف التعاوني الدولي في العاصمة سول.

وقال السفير حازم فهمي، إن الوفد المصري يرأسه الدكتور مهندس حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وضم في عضويته كلا من السفير حازم رمضان، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي الفرعي للحلف عن شمال إفريقيا، والأستاذ محمد نبيل البشبيشي، المدير التنفيذي للمنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، فضلا عن الأستاذ شريف حموده رئيس مجلس إدارة شركة "جي في - الوادي الأخضر" للاستثمارات وعدد من معاونيه.

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وأضاف السفير فهمي، أن الوفد المصري قام أيضا بعقد العديد من الإجتماعات خلال تواجدهم بالعاصمة الكورية مع عدد من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الكورية بهدف تطوير ودعم العلاقات المصرية الكورية في مجالي التعاونيات والتطوير العقاري.

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