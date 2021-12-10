مدرسة تقيم حفل تأبين لطالب بعد رحيله بالوادي الجديد

قامت مدرسة القصر الإبتدائية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد بإقامة حفل تأبين لطالب من المدرسة توفاه الله ، حيث حرص زملائه وأصدقائه على توزيع المصاحف القرآنية على روحه الطاهره.

وأكد بذلك السيد عبدالمنعم رياض مدير مدرسة القصر الإبتدائية، أن المدرسة اقامت دوري كرة قدم بأسم الطالب تخليدا لذكراه بين زملائه واصدقائه بالمدرسة، مضيفا أن الطالب الراحل احمد محمد نصر كان مهذبا ملتزما بين اصدقائه محبوب من الجميع علاوة على تفوقه الدراسي.

وقال المعلم محسن محمد في كلمته أثناء حفل تأبين الطالب أحمد أنه الراحل كان ملتزما تعليميا وخلقيا فقد فقدته القرية بأكملها لما يتمتعه من سيره عطره بين جميع الناس ووصفه أنه زهرة من الزهور العطره التي رحلت عنا داعيا الله ان يتغمده بوافر رحمته وان يسكنه فسيح جناته.

وقال المعلم ياسر احد معلمي الراحل أنه يشكر المدرسة على إقامة حفل تأبين للطالب الراحل وتدشين دوري كرة قدم بأسمه مؤكدا حرص مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة على هذه اللفته الإنسانية لتنفيذ هذا الدوري وتوزيع المصاحف القرآنية على الفائزين بالدوري ذكرى ووفاء لصديقهم وزميلهم الراحل.

وأوضح أحمد زكي من أبناء قرية القصر الإسلامية، أن إدارة المدرسة اصرت على إقامة حفل تأبين للطالب الذي رحل وترك لنا اعماله الفنية وروحه الرياضية وسمعته العطره بين زملائه حيث كان يتمتع الطالب بكاريزما مميزه يجبر الجميع على حبه واحترامه بما يلتزم به من اخلاق حميده يشهد لها الجميع.

وقال السيد محمد نصر والد الراحل في حديثه لـ " الدستور" أنه يوجه الشكر والتحيه لإدارة المدرسة ممثله في مدير المدرسة كما وجه شكرة للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لإقامة هذا حفل رياضي على روح الراحل احمد ابني الغالي.

وأضاف والد الراحل أن الاسره تعيش فتره صعبه هذه الايام لفقد احد اعمدتها مؤكدًا ان الحفل اثلج صدره بعد ان رأي زملائه واصدقائه يوزعون المصاحف القرآنيه والكتب الدينية على روح صديقهم مؤكدين له ان الراحل في القلب ولن ينساه احد.

يذكر أن الراحل احمد محمد نصر توفي في حادث إنقلاب سيارة توفى على أثرها.