الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تاجر مخدرات» هرب من أمن الفيوم فسقط بالجيزة: كنت عايز أعمل ثروة

جريدة الدستور

أدلى تاجر مخدرات باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بترويجه للمواد المخدرة على عملائه، مؤكدا أن رغبته في الثراء السريع دفعته للاتجار في المواد المخدرة وبيعها للشباب.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه دأب على بيع المخدرات في الفيوم، لكن الملاحقات الأمنية جعلته يهرب من المحافظة، ويتجه للجيزة بحثا عن سوق مخدرات جديد، لكنه تم القبض عليه هناك.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي "مخدرات، حيازة سلاح نارى ومقاومة سلطات"، محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية "مخدرات" وبالسجن في جنايتي "سلاح ناري، ذخيرة واستعمال قوة"- مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس) بترك مسكنه والإقامة بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار-كمية من مخدر البانجو-كمية من مخدر الاستروكس-كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

رسميا.. تسليم شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بالتفاصيل.. سيدة تشهد على «أبناء شقيقها» بمحاولة قتل ابنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

استعداد عسكري.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا؟

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى

فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلى