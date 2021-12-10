«تاجر مخدرات» هرب من أمن الفيوم فسقط بالجيزة: كنت عايز أعمل ثروة

أدلى تاجر مخدرات باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بترويجه للمواد المخدرة على عملائه، مؤكدا أن رغبته في الثراء السريع دفعته للاتجار في المواد المخدرة وبيعها للشباب.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه دأب على بيع المخدرات في الفيوم، لكن الملاحقات الأمنية جعلته يهرب من المحافظة، ويتجه للجيزة بحثا عن سوق مخدرات جديد، لكنه تم القبض عليه هناك.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي "مخدرات، حيازة سلاح نارى ومقاومة سلطات"، محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية "مخدرات" وبالسجن في جنايتي "سلاح ناري، ذخيرة واستعمال قوة"- مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس) بترك مسكنه والإقامة بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار-كمية من مخدر البانجو-كمية من مخدر الاستروكس-كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.