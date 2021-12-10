الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 1057 شابًا بينهم 6 من ذوى الهمم ببنى سويف

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 1057 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 6 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2662 شاباً، فضلاً عن استخراج 812 ترخيص مزاولة الحرفة، و 708 شهادات قياس مستوى المهارة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  نوفمبر  الماضي، قامت المديرية بالتفتيش على 616 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 295 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 18 ألف جنيه، بواقع 6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف 4 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، قامت بتعيين 953 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2896 شاباً، فضلاً عن استخراج 917 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و872 شهادة قياس مستوى المهارة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقامت المديرية بالتفتيش على 560 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 242 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.

وتم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 29 ألف جنيه، بواقع 6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف منحة زواج بمبلغ 3000 جنيه.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف ذوى القدرات كعب العمل القطاع الخاص مكاتب تفتيش العمل

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