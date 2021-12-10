سفارة ألمانيا بالقاهرة ترحب بتولى أنالينا بيربوك منصب وزير الخارجية

رحبت سفارة ألمانيا بالقاهرة بتولي أنالينا بيربوك منصب وزير خارجية ألمانيا وهي أول امرة تشغل هذا المنصب.



وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن بيربوك درست العلوم السياسية في هامبورج وحصلت على ماجستير القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وهي أم لابنتين وعضوة في البرلمان الألماني منذ عام 2013 وزعيمة حزب الخضر منذ عام 2018.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشرطة في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا، عن قيام مجهولين بسرقة 40 ألف وسيلة اختبار سريع للكشف عن الإصابة بكورونا.



وذكرت الشرطة أن قيمة المسروقات تقدر بنحو 80 ألف يورو.

وأوضحت أن اللصوص تسللوا إلى داخل مبنى شركة طبية ليلة الأحد/ الإثنين الماضي، بعدما أحدثوا فتحة في السور المؤدي إلى المبنى.



وسرق اللصوص 13 منصة نقالة محملة بوسائل الاختبار السريع وتعتقد السلطات أنهم نقلوا المسروقات على متن شاحنة توصيل بيضاء اللون.



وتبحث الشرطة الآن عن شهود عيان ربما شاهدوا ملاحظات مريبة، أو شهود يمكنهم إعطاء إفادات عن الشاحنة البيضاء.

وعلى الصعيد الصحي، سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية منذ فبراير الماضي.



فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 527 حالة وفاة جراء كورونا في غضون يوم واحد.



وسجلت ألمانيا أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن يوم 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.



وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية 69601 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 67186 إصابة.