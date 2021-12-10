سيارتين إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بورشة نجارة فى كوم أمبو

شهدت منطقة الإصلاح بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، اندلاع حريق في ورشة نجارة ومنزل مجاور لها، وعلي الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطارًا من وحدة الحماية المدنية برئاسة الرائد محمد غريب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الإصلاح يفيد بنشوب حريق في ورشة نجارة، وعلى الفور انتقلت سيارتين اطفاء لمكان الحريق.

وتبين أن الحريق تسبب في احتراق ورشة نجارة ومنزل مجاور، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.