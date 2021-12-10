الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيارتين إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بورشة نجارة فى كوم أمبو

حريق اندلع بورشة
حريق اندلع بورشة نجارة

شهدت منطقة الإصلاح بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، اندلاع حريق في ورشة نجارة ومنزل مجاور لها، وعلي الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

 

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطارًا من  وحدة الحماية المدنية برئاسة الرائد محمد غريب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الإصلاح  يفيد بنشوب حريق في ورشة نجارة، وعلى الفور انتقلت سيارتين اطفاء لمكان الحريق.

 

وتبين أن الحريق تسبب في احتراق ورشة نجارة ومنزل مجاور، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حريق أسوان الحماية المدنية سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق كوم امبو ورشة نجارة

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