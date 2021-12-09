الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل العثور على جثمان الشيف «فوكس» في المنوفية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية تفاصيل العثور على جثمان الشيف «فوكس.أ.م.ع»، نافيا الشبهة الجنائية عن الواقعة، بعد سماع شهادة الأهالي والجيران ومعاينة مكان الواقعة داخل شقته بقرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عن طريق وحدة البحث الجنائي في قويسنا.

وأكد المصدر الأمني أن الشيف فوكس أقدم على الانتحار مستخدما فرد خرطوش وأنهى حياته، وسط حالة من الذعر الشديد بين أسرته وأهالي القرية، وأبدوا استغرابهم من الواقعة، فيما تم نقل الجثمان إلى مقر الطب الشرعي بشبين الكوم، لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية حيال الواقعة.

وينتظر المئات من أهالي كفر وهب جثمان الشاب «أ.م.ع» الشهير بالشيف فوكس، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وإصدار تصريح الدفن من قبل النيابة العامة، بعدما انتهت الجهات الأمنية من المعاينات الأولية وسماع شهود العيان وأسرة المجني عليه، وأوضح المصدر الأمني أن المجني عليه كان يعاني من أزمة نفسية سيئة أوصلت لهذه المرحلة.

وعثر اليوم أهالي كفر وهب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية على جثمان شاب «أ. م. ع» الشهير الشيف فوكس متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة قويسنا وانتقال قوة أمنية لمعاينة مكان الواقعة وسماع الشهود والجيران، لكشف لغز القضية.

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