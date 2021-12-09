«خناقاتكم بتبقى إزاى؟».. أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز يجيبان

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، في لقاء حققت مقاطع الجزء الأول منه ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، واحتل اسمها قائمة الأكثر انتشارا «التريند»، على السوشيال ميديا ومحرك البحث العملاق «جوجل».



وفي الجزء الثاني، تحدث الفنان أحمد العوضي، عن المشاجرات الزوجية التي تندلع بينه وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خاصة في أثناء العمل معًا، وقال: «هو مش بيبقى فيه أكشن.. هو بيبقى أكشن وجواه خناقة.. فيه عركة بتدور».

جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامية منى الشاذلي عندما قالت لهما: «خناقاتكم بتبقى إزاي؟».

وقالت ياسمين: «مكناش بنعمل حاجة أنا وأحمد العوضى غير إننا بنتخانق فى المسلسل وليس طول الوقت بنتخانق، ولكن خناقاتى أنا وأحمد زى الفل»، ليرد أحمد العوضى: «خلاص بقى نلم الدنيا».

