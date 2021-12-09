الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء توضح الوضوء بعد وضع الكريمات والزيوت على الشعر

الوضوء
الوضوء

تلقت دار الإفتاء سؤال من أحد المتابعين لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي"فيسبوك" خلال البث المباشر، يقول: ما هو المكان الصحيح لوقوف الإمام عند الصلاة في الجنازة؟ هل هو على رأس المتوفى أم في منتصف النعش لأنه حدث لغط خلال جنازة أحد أصدقائي حول مكان الإمام وأود معرفة الموضع الصحيح؟

من جانبها، قالت الدار إن  الراجحُ من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها، فهذا هو ما وردت به السُّنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب.

وأضافت الدار أنه ليس من حق أحد المسلمين أن ينكر على الآخر في هذا؛ لأنه إنما "يُنكَر المتفق عليه، ولا ينكر المُختلف فيه"، كما أن اللغط وكثرة الحديث في الجنائز مخالفٌ لما يقتضيه المقام من السكون والصمت واستحضار المرء حاله مع الله تعالى.

وردًا على تساؤل آخر حول الوضوء مع ما يوضع على الشعر من كريمات ونحوها ومدى صحته، قائلًة مثل هذه الكريمات لا تمنع وصول الماء إلى الشعر حتى ولو كانت لزجة بحيث لا يستقر عليها الماء؛ فالوضوء معها صحيح وكذلك الغسل. 

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

دار الافتاء أقوال الفقهاء صلاة الجنازة الس نة النبوية المطهرة السكون والصمت الوضوء الشعر الكريمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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