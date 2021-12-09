احذروا الفيضانات.. كاليفورنيا تنهى عام الكوارث بأقوى عواصف الموسم

أكدت وكالة بلومبرج الامريكية، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية تستعد لعاصفة قوية تدور الآن، في المحيط الهادئ وقد نجلب الأمطار والثلوج التي تشتد الحاجة إليها في نهاية هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا المنكوبة والمُصابة بالجفاف.

وتابعت أنه من المتوقع أن يتساقط ما يصل إلى 30 سم من الثلوج في جبال سييرا نيفادا اعتبارًا من يوم السبت، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وقد تكون العاصفة شديدة بما يكفي لتعطيل السفر على الطرق في الارتفاعات العالية.

بينما أكدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أن خبراء الأرصاد توقعوا هطول الأمطار الخفيفة إلى المعتدلة في جنوب كاليفورنيا، الخميس إلا أنها قد تمهد الطريق لعاصفة أقوى بكثير موجودة في المحيط الهادئ ومن المرجح ان تصل اليابسة في أوائل الأسبوع المقبل.

أوضحت الصحيفة ان خبراء الارصاد لم يعربوا عن قلقهم من طقس هذا الأسبوع إلاّ أنهم حذروا من انتقال العاصفة الأكبر لهذا الموسم والتي يمكن أن ينتج عنها نهر في الغلاف الجوي، مع احتمال سقوط أمطار غزيرة وثلوج كبيرة في الجبال.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه من المتوقع أن تضرب العاصفة جنوب كاليفورنيا الاثنين المقبل وحتى الأربعاء، ويمكن أن يتلقى الساحل والوديان من 1 إلى 3 بوصات من الأمطار ، مع احتمال 3 إلى 5 بوصات في التلال والجبال بحلول ليلة الثلاثاء، يمكن أن تتلقى المنحدرات المواجهة للجنوب معظم كميات الأمطار.

أكدت الصحيفة أنه يمكن أن يؤدي مثل هذا المطر إلى حدوث فيضانات موضعية، إضافة إلى مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة وتدفقات الطين والحطام في ندوب حرق حرائق الغابات.

وتابعت أنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الثلوج في جبال جنوب كاليفورنيا الثلاثاء مع وصول هواء أكثر برودة.

وقال أليكس تاردي من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سان دييجو إن عاصفة الأسبوع المقبل ستأتي من خليج ألاسكا وستكون أكثر برودة مع طاقة أكبر من من التي شهدتها الولاية اليوم الخميس وستهبط العاصفة جنوبًا فوق شرق المحيط الهادئ قبل أن تتحول شرقًا يوم الثلاثاء، ويمكن أن تنتقل إلى عمود من الرطوبة الاستوائية القادمة من الجنوب، على شكل نهر في الغلاف الجوي.