نائبة توجه رسالة شكر للقضاء في قضية سفاح الإسماعيلية

وجّهت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، الشكر للقضاء المصري بعد إصدار الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

أشادت عضو النواب، فى تصريحات الخميس، بدور جهات التحقيق وفريق النيابة العامة بسرعة احالة القضية، مشيدة بدور القضاء فى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضية، التى أثارت جدلا بالمجتمع المصرى، بعد أن ظهر القاتل فى صورة وحشية ومشهد دموى اثار الفزع والرعب فى قلوب المصريين.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت اليوم بإحالة المتهم للمفتى عن تهمة قتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، انعقدت اليوم الخميس،لإصدار حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.