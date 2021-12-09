الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يحاول فك لغز العثور على جثة شاب بالجيزة

أمن الجيزة
أمن الجيزة

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب بها عدة كدمات في أجزاء متفرقة من الجسد بمنشأة القناطر، وتكثيف الأجهزة الأمنية الجهود لكشف مرتكبي الواقعة ونُقلت الجثة إلى المشرحة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة زراعية.

على الفور انتقل اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وتم التحفظ  على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لمكان العثور على الجثة، وقامت بتصوير الجثة لنشرها على أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة للتعرف عليها من خلال المترددين على أقسام الشرطة، وأخذت بصمات الجثة لمطابقتها بالأدلة الجنائية تمهيدا للوصول لهوية المجني عليه.

وبإجراء الفحص بقيادة المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث قسم منشأة القناطر، تبين إصابته بعدة كدمات في أجزاء متفرقة من الجسم متواجد في مناطق متفرقة من الجسم و لم يتم العثور معه على أي مستندات تدل على هويته، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

أكتوبر تحقيقات مستندات كاميرات زراعية المباحث الجنائية تعرف علي علاء فتحى الشرطة

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