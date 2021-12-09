نيوزيلندا تحظر التدخين على الشباب مدى الحياة بدءًا من عام 2025

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الخميس، عن خططها لفرض حظر مدى الحياة على بيع السجائر للأجيال الشابة من مواليد 2011 فصاعداً كجزء من هدف البلاد لتكون "خالية من التدخين" بحلول عام 2025.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية أيضا خفض عدد تجار التجزئة الذين يبيعون السجائر كجزء من خطتها الطموحة- حسب ما نقلته شبكة (سي بي إس) الإخبارية الاسترالية.

وسيعتبر بيع أو توريد منتجات التبغ المدخن إلى أي شخص يبلغ من العمر 14 عامًا أو أقل جريمة عندما يبدأ تطبيق التشريع اعتبارًا من عام 2025، فيما يستطيع النيوزيلنديون حاليًا شراء السجائر وتدخينها بمجرد بلوغهم سن 18 عامًا، لكن التشريع الجديد يعني أن سن التدخين القانونية ستزداد كل عام، كما سيتم تخفيض نسب النيكوتين في ظل الخطط التي أعلنت في البرلمان اليوم من قبل نائبة وزيرة الصحة عائشة فيرال.

وقالت فيرال: "لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا ويسبب واحدا من كل أربعة سرطانات.. نريد أن نتأكد من ألا يبدأ الشباب التدخين أبدًا.. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عامًا عندما يدخل القانون حيز التنفيذ لن يتمكنوا أبدًا من شراء التبغ بشكل قانوني".

وأفادت دراسة طبية أجرتها "جمعية السرطان الأمريكية" بضرورة الإقلاع عن عادة التدخين المدمرة في سن صغيرة، لإمكانية تقليل خطر الوفاة بسرطان الرئة المرتبط بالتدخين، أو حتى تجنبه تمامًا.

وأكد الدكتور باتريك ما، اختصاصي الأورام في "معهد بنسلفانيا للسرطان"، أن للتدخين تأثيرا تراكميا، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تسلط الضوء على الفئات العمرية المختلفة وعلاقتها بخطر الوفاة بسرطان الرئة.

وأشار الباحثون إلى أن الإقلاع عن التدخين بحلول سن الخامسة والأربعين عامًا يقلل خطر الوفاة بسرطان الرئة بنسبة 87%.

كما أظهرت الدراسة أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الإقلاع عن التدخين بحلول سن 35 يمكن أن يقضي بشكل فعال على أي خطر زائد للوفاة بسرطان الرئة، وأنه حتى المدخنون في منتصف العمر الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 55 و64 قللوا من خطر الوفاة بسرطان الرئة بأكثر من النصف.