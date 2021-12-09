وزير يمنى يطالب لبنان بموقف حاسم إزاء دعم حزب الله للحوثيين

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس، لبنان، باتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار تدخل حزب الله في الشأن اليمني ودعمه للحوثيين، وذلك بعد مقتل قيادي بحزب الله في محافظة مأرب.

وقال وزير الإعلام اليمني، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقًا لقناة (اليمن الإخبارية)- إن "مقتل الخبير والقيادي في حزب الله أكرم السيد بقصف مدفعي للجيش اليمني في جبهة أم ريش بمأرب يشكل ضربة موجعة لنظام طهران ومليشياتها الطائفية ومؤشرًا جديدًا على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظة وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة".

أضاف "إنه يجب على الحكومة والشعب اللبناني اتخاذ موقف حاسم من استمرار تدخل ميليشيات حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها لتقديم الدعم لميليشيا الحوثي... في الجوانب السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية".

يشار إلى أن خبيرا عسكريا تابعا لحزب الله قتل، أمس، في جبهة أُم ريش، مع عدد من عناصر الميليشيات بقصف مدفعي للجيش اليمني خلال معارك عنيفة صدّ فيها الأخير، مسنودًا بطائرات تحالف دعم الشرعية، هجوما عنيفا للميليشيات في جبهة الجوية، في محاولة خرق دفاعات القوات الحكومية.