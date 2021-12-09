تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في حلوان بسبب «المخدرات» 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه بسبب خلاف على المخدرات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بحلوان بوقوع جريمة قتل، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين "م.م" و"إ.م" وتطور الأمر وقام الأول بقتل الثاني، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض علي المتهم.

وأشارت التحريات الأولية أن خلافًا على المواد المخدرة وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وجارى مناقشة المتهم حول ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.