الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في حلوان بسبب «المخدرات» 15 يومًا

طعن
طعن

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه بسبب خلاف على المخدرات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بحلوان بوقوع جريمة قتل، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين "م.م" و"إ.م" وتطور الأمر وقام الأول بقتل الثاني، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض علي المتهم.

وأشارت التحريات الأولية أن خلافًا على المواد المخدرة وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وجارى مناقشة المتهم حول ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

 

 

قاضي المعارضات جنح حلوان تجديد حبس شاب تهمة قتل شقيقه حلوان

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