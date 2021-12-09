أحمد مكي يواصل تصوير «الكبير» وينتظر عودة أبطاله من الرياض

يواصل الفنان أحمد مكي، تصوير الجزء السادس من مسلسل (الكبير) داخل اللوكيشن الرئيسي للمسلسل ببيت "الكبير أوي" في إحدى المناطق الصحراوية.

وكشف مصدر من داخل العمل لـ"الدستور" أن "مكي" يقوم حاليًا بتصوير المشاهد التي تجمع بينه وبين شقيقه "جوني" ضمن أحداث المسلسل.

وقال المصدر، إن أحمد مكي، اضطر لتصوير هذه المشاهد لحين عودة أبطال المسلسل من المملكة العربية السعودية، حيث يشاركون في بطولة عدد من الأعمال المسرحية التي تُعرض ضمن موسم الرياض.

وأضاف المصدر، أن فريق العمل انتهى من الجلسات التحضيرية المكثفة التي أجريت خلال الفترة الماضية لوضع خطة زمنية ومكانية ليستطيعوا تحديد موعد عرضه.

وتعاقد الفنان حمدي الميرغني، على الظهور كضيف شرف ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل "الكبير" وانتهى الميرغني، الأسبوع الماضي من تصوير مشاهده في العمل.

واختار الفنان أحمد مكي، الممثلة الشابة رحمة أحمد، لتقدم دور «هدية»، في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي».

ويعود أحمد مكي، لاستكمال سلسلة أجزاء مسلسل "الكبير أوي"، الذي حقق نجاحات كبيرة بمواسمه الماضية.

ويتكتم صنَّاع مسلسل "الكبير أوي" على تفاصيل العمل بشكل دقيق، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيله وقائمة أبطاله الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولته، نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم: بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، لطفي لبيب، حمزة العيلي، محمد ثروت، ويزو، وشيماء سيف، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

وشارك الفنان أحمد مكي، خلال شهر رمضان الماضي، في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة الفنان كريم عبدالعزيز، حيث جسد مكي، شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة "سينرجي"، و إخراج بيتر ميمي.