الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وحفيدتها وإصابة 3 آخرين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالإسكندرية

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز

لقيت طفلة وجدتها مصرعهما، وأصيب 3 آخرون بحروق، في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  مأمور قسم شرطة كرموز بوجود حريق ومصابين بالعقار شارع محى الدين خلف مسجد سلطان دائرة القسم.

وبانتقال قوات الحماية المدنية بمعداتها وضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ، تبين  نشوب حريق بإحدى شقق العقار نتيجة إنفجار إسطوانة البوتاجاز ما أدى إلى حدوث موجة انفجارية أسفرت عن وفاة طفلة وجدتها وإصابة 3 آخرين، بحروق وكدمات وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول  لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع آثاره لبيان أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

طفلة جدتها مصرع انفجار أسطوانة بوتاجاز كرموز الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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