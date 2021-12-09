الخميس 09 ديسمبر 2021
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عالم

روسيا: 95% من منصات إطلاق الصواريخ النووية جاهزة للاستخدام القتالي

الصواريخ النووية
الصواريخ النووية

روسيا: أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، إلى أن الثالوث النووي الروسي يضمن ردع العدو المحتمل، لافتًا إلى أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي.
وقال جيراسيموف في إيجاز صحفي أمام الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في روسيا، اليوم الخميس، إن "القوات النووية الاستراتيجية الأرضية تحتفظ بأكثر من 95% من منصات الإطلاق في حالة استعداد دائم للاستخدام القتالي".
وأضاف أن "قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تواصل إعادة التسلح بمنظومات صواريخ يارس، حيث يتم نشر منصات إطلاق صواريخ أفانجارد، التي هي الأخرى في حالة جهوزية للاستخدام القتالي".
وأشار جيراسيموف، إلى أن غواصة نووية جديدة مزودة بصواريخ باليستية من نوع "بولافا" ستدخل قريبًا في التشكيل القتالي للقوات النووية الاستراتيجية البحرية، منوهًا بأن تحديث الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية للقوات النووية الاستراتيجية متواصل، بما يضمن استخدامها لصواريخ حديثة عالية الدقة بعيدة المدى.

فيما أعلن رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري جيراسموف، أن تأسيس تكتل "أوكوس" يتيح مقدمات لنشر التكنولوجيات النووية.

وقال جيراسموف، في إيجاز صحفي أمام الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في روسيا، اليوم إن "تأسيس تكتلات مُوجهة بشكل صريح ضد دولة أخرى يعتبر عاملًا لزعزعة الاستقرار"، مشددًا على أن تشكيل تحالف "أوكوس" يخلق مقدمات وأسباب لنشر التكنولوجيات النووية.

وأضاف: "أن إنشاء أسطول من الغواصات النووية في أستراليا يمكن أن تكون مرحلة جديدة للصراع على السيادة والهيمنة ليس في منطقة آسيا والمحيط الهادي فحسب، بل وفي مناطق أخرى من العالم"، مؤكدًا أن بلاده تؤيد الآليات المتعددة الجوانب لضمان الأمن مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع البلدان.

موسكو الاستراتيجية النووية روسيا الجيش الروسي

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