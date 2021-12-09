الانبا زوسيما يرأس قداس خاتم الشهداء بكنيسة دير الآباء الرسل

قال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن الأنبا زوسيما صلى قداس تذكار استشهاد البابا بطرس خاتم الشهداء بكنيسة دير الأباء الرسل بأطفيح، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة.

وأضاف في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه وخلال صلوات القداس الإلهي شارك الآباء بعمل تطييب لرفات البابا بطرس خاتم الشهداء والقديس العظيم الأنبا بشنونة.

على جانب آخر، صلى القداس الإلهي الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير ابوفانا للرهبان ودير البتول للراهبات، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات، والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا كليمندس الأسقف العام لكنائس الماظة ومدينة الامل وشرق مدينة نصر، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس دير الانبا توماس بالخطاطبة وسوهاج وماربقطر بالخطاطبة والمشرف على دير الانبا موسى بالعلمين، الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية. بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا بفم الخليج .