كاتدرائية جديدة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا غبريال أسقف بني سويف، زار كاتدرائية السمائيين بمدينة بني سويف الجديدة لتفقد أعمال الإنشاءات بها، ووضع الأناجيل في حجر أساس الكاتدرائية.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا غبريال تفقد -أيضًا- أعمال إنشاءات مدارس سان جورج الدولية والمقامة بجوار الكاتدرائية.

من جهة اخرى عُقد بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الفيوم بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي وفيه تم تدشين بعض أواني المذبح والألواح المقدسة والإيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية، وبعد صلاة الصلح قام نيافته برسامة ٢٦ شماسًا برتبة إبصالتس كما استعرض نيافة الأنبا أبرآم في اجتماعه بالآباء الكهنة عقب القداس عددًا من الأمور الرعوية داخل الإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة في نواحي الرعاية والخدمة.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كما ألقى القمص باسيليوس فايز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمركز طاميه كلمة بعنوان: "الضغوط النفسية والروحية وانعكاساتها واستعرض القس سرجيوس طلعت كاهن كنيسة السيدة العذراء بالنزلة بعض الملاحظات الطقسية في الفترة المقبلة وقدم القس أفرايم يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم عرضًا عن الإستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الآباء الكهنة وأسرهم بالفيوم تمهيدًا لتعميمها على كافة كنائس الإيبارشية لتسجيل بيانات العضوية الكنسية لشعب الإيبارشية إلكترونيًا.

جرت صلوات القداس والاجتماع الذي تلاها وسط إجراءات احترازية دقيقة.