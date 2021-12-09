الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

فعاليات اليوم العالمي
فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد
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شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي جاء تنظيمه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وجاء الاحتفال بحضور، اللواء أحمد الشريف، رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة الإدارية بأسوان، وأعضاء الهيئة، بجانب المسؤولين في مختلف القطاعات الجامعية والخدمية والتنفيذية. 

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لهيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء حسن عبدالشافي، على تنظيم هذا المؤتمر لإبراز كافة المحاور المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد بوجه عام باعتبارها من أخطر القضايا التي تواجه الدول وتسببها في تعطل مسيرة العمل والبناء والتنمية الاقتصادية، كما أنها تؤدي إلى عدم الاستقرار لكافة مؤسسات الدولة، وهو الذي يتطلب زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحه. 

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وأشار محافظ أسوان إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد بشكل عام، بمن فيهم المسؤولين والموظفين والمدنيين وغيرهم من قطاعات وهيئات وفئات المجتمع المختلفة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هذا الاحتفال يعتبر مناسبة لتوضيح كافة الجوانب التي يجب على الجهاز التنفيذي اتباعها للوصول إلى المكافحة الحقيقية للفساد، وبتر جذوره نهائيًا بالمؤسسات الحكومية لتعم الطمأنينة بين مؤدى الخدمة ومتلقيها من المواطنين. 

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ونوه عطية، أن محافظة أسوان تعمل حاليًا على تطبيقه عمليًا من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية، وإطلاق مشروع التحول الرقمي لكافة الخدمات بما يلبي آمال وطموحات جموع المواطنين. 

من جانبه، استعرض اللواء أحمد الشريف، رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة الإدارية بأسوان، دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال محاور وآليات رئيسية من أبرزها تعريف الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحته، بجانب الأثار السلبية للفساد الاقتصادية والإجتماعية والنفسية والقانونية، بالإضافة إلى أنواع الفساد ، ودور الأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصرى. 

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وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قام رئيس الجمهورية بإطلاقها على مرحلتين بداية بالمرحلة الأولى 2014/2018، والمرحلة الثانية 2019/2022، وهو الذى توازى مع تطوير البيئة التشريعية بإصدار عدد من القوانين التي ساهمت في الحد من الفساد، علاوة على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بعقد الدورات التدريبية في مجالات النزاهة والشفافية. 

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حراس وطن" يجسد جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد. 

وفي ختام الفعاليات أهدى محافظ أسوان، درع المحافظة لرئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، تقديرًا لدورها الوطني الرائد في التصدي لكافة أنواع الفساد. 

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