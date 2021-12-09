انطلاق فعاليات ندوة هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

انطلقت منذ قليل، فعاليات ندوة هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبه الدكتورة دينا عثمان واللواء تامر عباس رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح والعقيد أحمد حرب عضو هيئة الرقابة الادارية بمطروح وذلك احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

جاء ذلك بحضور الشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومديري الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح.

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض بعض الانشطة والحملات الإعلانية لمكافحة الفساد ثم عرض انفوجراف عن بعض الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الادارية ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ورحب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمطروح بمحافظ مطروح ونائبه مؤكدا على دور الرقابة في مكافحة الفساد والقضاء عليه واهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية لمنع جميع أشكال الفساد.

وأوضح اللواء تامر عباس رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح تعريف الفساد وأنواعه وتصنيفاته والآثار السلبية له والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بإطلاق المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ٩ ديسمبر عام ٢٠١٤ مؤكدا علي تضافر كافة الجهود لمكافحة الفساد .

وأضاف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح أن الرئيس السيسى قام بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ٩ ديسمبر ٢٠١٨، موضحا اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية وانواع الرقابة بجمهورية مصر العربية والمعيار التنظيمي للهيئة ومسئوليتها في منع الفساد ومكافحته والوقاية منه ومجالات التعاون الدولي.

وقدم رئيس الرقابة الادارية بمطروح الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبه وجميع الحضور من الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على الدعم والتعاون الملحوظ من قبل المحافظة، مشيرا إلى أن محافظ مطروح هو مثال مشرف للقوات المسلحة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث