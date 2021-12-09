رئيس حزب الأمة: القوى السياسية السودانية تتشاور لتطوير الاتفاق السياسي

قال رئيس حزب الأمة فضل الله ناصر، اليوم الخميس، أن القوى السياسية السودانية تتشاور لتطوير الاتفاق السياسي، مؤكدا أنهم لم يرفضوا اتفاق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بل طالبنا بتطويره.

وأشار رئيس حزب الأمة السوداني، أن اتفاق "حمدوك- البرهان" حقق إيجابيات كبيرة وسلبيته أنه ثنائي.

- " البرهان": التزام القوات المسلحة بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك

وكان رئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، التزام القوات المسلحة بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، لاستكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وجاءت تصريحات "البرهان" خلال كلمة ألقاها في اختتام تدريبات سنوية في منطقة المعاقيل بولاية نهر النيل، شمالي السودان، حسبما افادت تقارير إعلامية سودانية، وقال "وقعنا اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونحن ملتزمين بهذا الاتفاق، ودعم هذه الحكومة وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة، مضيفا أن هذا الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين، والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة التي ستعقد في 2023.



وشدد "البرهان" على أنه "ستظل القوات المسلحة حارسة لتراب الوطن وستظل حارسة للتغيير الذي ضحى من أجله الشباب في ثورة ديسمبر المجيدة، مهما قال القائل وظن المرجفون، متابعا نؤكد للشعب السوداني أن طريق الثورة والتغيير الذي التزمنا به سوف نستكمله بالصورة المطلوبة، وفق ما اتفقنا عليه في أبريل 2019".



وقال، "نحن مسؤولون أمن السودان وحمايته وأي شخص يقول غير ذلك تعال قف وسط هؤلاء الرجال ونظر كيف يعملون، مضيفا أن الجيش السوداني دافع عن البلاد في منطقة الفشقة ودارفور وغيرها من المناطق، ونحن كقوات مسلحة ظللنا نقاتل وحدنا من أجل السودان، وسنظل نقاتل لوحدنا".

وأضاف أن القوات المسلحة محتاجة لوقفة الشعب السوداني من أجل تطويرها، وتنمية وتوفير البيئة الملائمة للجنود لكي يقاتلوا وهم مطمئنين، و أن التدريب الحالي الذي بدأ في يناير 2021 لا يستهدف أحدا، بل هو تدريبي روتيني يقام بشكل سنوي.