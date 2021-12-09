الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الولايات المتحدة وأيسلندا تجددان التزامهما بمواصلة التعاون لمواجهة التحديات العالمية

جريدة الدستور

جددت الولايات المتحدة وأيسلندا، التزامهما بمواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات العالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعافي من وباء كورونا وآثاره على التجارة، وحلول الطاقة الخضراء لمعالجة أزمة المناخ.

جاء ذلك، وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس؛ بمناسبة انطلاق الحوار الثالث للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأيسلندا بقيادة مسؤول مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية مات موراي، والمدير العام الأيسلندي للتجارة الخارجية والشؤون الاقتصادية راجنار كريستجانسون.

وتعهد الجانبان بالبناء على علاقاتهما الاقتصادية القوية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية وأمن الاستثمار وحماية البنية التحتية الحيوية.

 وكانت أيسلندا قد انضمت إلى أقرانها في بلدان الشمال الأوروبي في وقف التطعيم بلقاح شركة الأدوية الأمريكية (مودرنا)  المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بسبب مخاوف من آثاره الجانبية المحتملة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة.

واشنطن التحديات العالمية الولايات المتحدة آيسلندا

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