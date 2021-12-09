سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع الخميس 9-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية استقرار كبير خلال فترة التعاملات، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر 15,71 جنبه بمعدل انخفاض قرش واحد فقط عن الامس، وذلك في ظل إهتمام قطاع كبير من المتعاملين في السوق المصرفي ورجال الاقتصاد والاعمال بمتابعة معدلات السعر اليومى للدولار، وذلك لارتباطه بأسعار السلع والخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية فى الأسواق المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، استمرت معدلات السحب على العملات الأجنبية في معدلاتها الطبيعية خلال التعاملات، مما أدى لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام البنوك بتوفير كميات الدولار للعملاء يوميا، وتدففات العملة من المصريين بالخارج مما يساهم في إستقرار سوق الصرف الأجنبى.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وايضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

في النهاية ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.