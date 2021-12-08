الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اندلاع حريق هائل فى كافيتريا ومطعم بنادى المعلمين بقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة قنا، اندلاع حريق كبير في كافتيريا ومطعم بنادي المعلمين وسط المدينة، وسط تواجد أمني مكثف لمتابعة الموقف.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران التى اندلعت فى مخزن ومطعم الكافتيريا.

كما انتقل للموقع عدد من سيارات الإسعاف لنقل أى حالات إصابة قد تحدث بين العاملين بالمكان.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة المبدئية على الحريق، وجار أعمال التبريد وإزالة آثار الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

المعمل الجنائي سيارات الإسعاف غرفة عمليات الحماية المدنية إطفاء قنا السيطرة علي حريق اندلاع حريق

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