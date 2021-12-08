اندلاع حريق هائل فى كافيتريا ومطعم بنادى المعلمين بقنا

شهدت مدينة قنا، اندلاع حريق كبير في كافتيريا ومطعم بنادي المعلمين وسط المدينة، وسط تواجد أمني مكثف لمتابعة الموقف.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران التى اندلعت فى مخزن ومطعم الكافتيريا.

كما انتقل للموقع عدد من سيارات الإسعاف لنقل أى حالات إصابة قد تحدث بين العاملين بالمكان.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة المبدئية على الحريق، وجار أعمال التبريد وإزالة آثار الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.