الرئيس الروسي: نأمل أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المقرر الشهر الجاري، وأن تؤدي إلى استقرار الوضع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وقال بوتين: "لقد تحدثنا بشكل مسهب عن شرق المتوسط، بما في ذلك ليبيا، وإننا ننطلق من حقيقة أن الانتخابات المزمعة هناك ستجرى في الموعد المتفق عليه، وتؤدي لإحلال الاستقرار في البلاد".

أضاف: "نحن على اتصال حول هذه القضية مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية وتركيا، وآمل أن يتسنى إيجاد حلول تناسب الجميع وتفضي لإحلال الاستقرار الدائم".

وسبق أن أعلنت موسكو على لسان النائب الأول ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري ألكسيفيتش بوليانسكي، أن تأجيل العملية الانتخابية الليبية، يمكن أن يهدد بعواقب وخيمة.

وأمام مجلس الأمن في 24 نوفمبر الماضي قال الدبلوماسي الروسي إن بلاده تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في الجهود الدولية لتعزيز تسوية سياسية في ليبيا، سواء من خلال العمل الهادف مع الأطراف الليبية نفسها أو في صيغ متعددة الأطراف.

واليوم، عقد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بمقر وزارة الخارجية الروسية، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

وبحسب بيان للواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، فإن الأجتماع الذي تم بحضور أعضاء من البعثة الأممية وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بدولة روسيا، تطرق إلى اتفاق جنيف الخاص بوقف اطلاق النار وبنوده، والتي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبي.

‏أبدى نائب وزير الخارجية ترحيب روسيا باللجنة بكامل أعضائها وبما حققته من خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام.

أكد استعداد روسيا كدولة عظمى المساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة، حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيين من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة.