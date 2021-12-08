الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تقدم 5 إرشادات يجب أن تتبعها أسرة المصاب بكورونا

إرشادات يجب أن تتبعها
إرشادات يجب أن تتبعها أسرة المصاب بكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم 5 إرشادات التى يجب أن تتبعها أسرة المصاب بفيروس كورونا قبل تقديم الطعام له، وذلك ضمن مبادرة العزل المنزلي.

وأشارت الوزارة، فى منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” إلى ضرورة فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة، الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني، غسل الفواكه والخضروات جيداً بالماء الجارى.

وشددت على ضرورة طهى الطعام جيداً للتخلص من الميكروبات، بالإضافة إلى الحفاظ على الطعام فى درجة حرارة آمنة.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 303368 حتى اليوم.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 889 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

أشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 364922 من ضمنهم 303368 حالة تم شفاؤها، و20821 حالة وفاة.

تواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب: "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة الارشادات مبادرة العزل المنزلى فصل الأطعمة الأطعمة المطبوخة المطبخ

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