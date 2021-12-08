«الزراعة» تكشف تأثير مرض الصدأ الأبيض على محصول الفجل

كشفت وزارة الزراعة، ممثلة قسم بحوث الخضر بمركز البحوث الزراعية من مخاطر تأثير الصدأ الأبيض على محصول الفجل، وطرق مقاومة تأثير الصدأ الأبيض على الفجل.

وقال تقرير لوزارة الزراعة أنه يصيب الصدأ الأبيض أوراق الفجل وتظهر على شكل كتل بيضاء على الجانب السفلي من الأوراق وتظهر بشكل واضح على الورقة بمساحة 1 سم، وينتشر الصدأ الأبيض على الفجل عندما تنضج وتتمزق الطبقة الخارجية التي تبدو في شكل البثور على النباتات كما تنتقل الإصابات إلى النباتات المجاورة عن طريق الرياح والهواء والري، وتسبب البثور تشوها للسيقان والأزهار والأوراق ويقل فرص الإصابة مع ارتفاع الحرارة أو البرودة الشديدة، ويسكن التربة على بقية النباتات وفي الشتاء عدة سنوات.

مقاومة الصدأ الأبيض على الفجل:

- تناوب زراعة المحاصيل في الأرض الزراعية .

- الاهتمام بالخدمة الزراعية أهمها الحرث في التربة .

- الحفاظ على عدم تعرية التربة لتجنب تجمع الفطريات .

- إزالة الحشائش والأعشاب الضارة في التربة .

- استعمال المبيدات الفطرية ورشها على أوراق النباتات في حالة تبين إصابات .

- زراعة تقاوي فجل خالية من الأمراض أو نقعها بالكبريت الميكروني قبل الزراعة بمدة 12 ساعة .

- زراعة الفجل على بعد مسافات لتجنب انتشار العدوى.

- استخدام مبيدات كيميائية موصى بها مثل الكبريت الميكروني و كومولوس أو امستار .

- حرق النباتات المصابة والتخلص منها بعيداً عن الحقل .

- زراعة أصناف بذور للفَجل مقاومة للصدأ الأبيض

ويعد نبات الفجل من محاصيل الخضر التي تحظى بشعبية كبيرة بالأسواق وسريعة النمو حيث يمكن حصاده بعد 3 أسابيع من الزراعة، ويفضل زراعته في فصل الخريف ولكن يجب على المزارع الاعتناء بالتربة الزراعية؛ لتجنب إصابة أوراق الفجل بمرض الصدأ الأبيض, وللحفاظ على الإنتاجية.