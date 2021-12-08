الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صداع واحتقان فى الأنف.. 3 أنواع مزمنة لـ«التهاب الجيوب الأنفية»

التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية

تحدث عدوى الجيوب الأنفية، عندما يصاب تجويف الأنف بالعدوى والتورم، حيث يمكن أن يتسبب تراكم السوائل في الجيوب الأنفية في نمو الجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث الالتهاب والإحساس بعدم الراحة.

ويحدث التهاب الجيوب الأنفية، عادًة بسبب فيروس يستمر حتى بعد اختفاء أعراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، وفي بعض الحالات، قد تسبب البكتيريا - أو الفطريات في حالات نادرة من التهاب الجيوب الأنفية وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " health line" الطبي.

كما يمكن أن تسهم أيضًا حالات أخرى مثل الحساسية ، والأورام الحميدة الأنفية، والتهابات الأسنان في ظهور أعراض وألم الجيوب الأنفية.

أنواع التهابات الجيوب الأنفية 

هناك أنواع من التهابات الجيوب الأنفية، تعتمد هذه التصنيفات على طول وتكرار الإصابة وهي كالأتي:

1- التهاب الجيوب الأنفية الحاد

يستمر هذا النوع من عدوى الجيوب الأنفية لفترة قصيرة فقط، حددتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة على أنها أقل من 4 أسابيع، فعادة ما تكون هذه العدوى قصيرة المدى جزءًا من نزلات البرد أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وقد يكون أيضًا ناتجًا عن عدوى بكتيرية.

2- التهاب الجيوب الأنفية الحاد المتكرر

 تعتبر عدوى الجيوب الأنفية الحادة متكررة إذا عادت العدوى أربع مرات أو أكثر في غضون عام، مع استمرار كل إصابة لمدة 7 أيام أو أكثر.

3- التهاب الجيوب الأنفية المزمن

 تستمر التهابات الجيوب الأنفية المزمنة لأكثر من 12 أسبوعًا أو تستمر في التكرار، كما أن العديد من أعراض عدوى الجيوب الأنفية شائعة في كل من الأشكال الحادة والمزمنة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

تشبه أعراض التهاب الجيوب الأنفية أعراض الزكام، وتشمل المعايير الرئيسية لالتهاب الجيوب الأنفية الفيروسي، ألم أو ضغط في الوجه، إفرازات أنفية مصابة، بالإضافة إلى احتقان بالأنف.

وبالنسبة لحالات عدوى الجيوب الأنفية البكتيرية الحادة، تستمر هذه الأعراض لمدة 10 أيام على الأقل دون أن تتحسن، أو تتفاقم في غضون 10 أيام بعد ظهور تحسن.

وعندما تكون مصابًا بعدوى في الجيوب الأنفية، قد تحتاج إلى نفخ أنفك كثيرًا بسبب إفرازات الأنف، والتي يمكن أن تكون غائمة أو خضراء أو صفراء، تأتي هذه الإفرازات من الجيوب الأنفية المصابة وتصريفها في الممرات الأنفية.

صداع الجيوب الأنفية

يمكن أن يؤدي الضغط المستمر والتورم في الجيوب الأنفية إلى ظهور أعراض الصداع، حيث يمكن أن يسبب ألم الجيوب الأنفية أيضًا آلامًا في الأذن وألمًا في الأسنان والفكين والخدين.

غالبًا ما يكون صداع الجيوب الأنفية في أسوأ حالاته في الصباح لأن السوائل تتجمع طوال الليل، حيث يمكن أن يزداد صداعك سوءًا عندما يتغير الضغط الجوي من حولك فجأة ، أو عندما تغير وضع رأسك.

معالجة التهابات الجيوب الأنفية

يمكن أن يساعد استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، مثل أوكسي ميتازولين، في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية على المدى القصير، ولكن يجب ألا تزيد مدة استخدامك عن 3 أيام .

كما يمكن أن يتسبب الاستخدام الأطول في حدوث ارتداد في احتقان الأنف، فعند استخدام بخاخ الأنف لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، ضع في اعتبارك أن الاستخدام المطول يمكن أن يزيد الأعراض سوءًا.

التهاب الجيوب الأنفية الجيوب الانفية نزلات البرد الأورام الحميدة الجهاز التنفسي العلوي

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